May bestätigt baldige Kabinettsumbildung

Die britische Premierministerin Theresa May hat Spekulationen über eine baldige Kabinettsumbildung bestätigt. "Damian Greens Weggang vor Weihnachten bedeutet, dass Änderungen gemacht werden müssen, und ich werde Änderungen vornehmen", sagte May in einem BBC-Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Details nannte sie nicht. Medienberichten zufolge plant May aber eine weitergehende Rochade.

