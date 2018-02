May erwartet Einigung über Brexit-Übergang in sieben Wochen

Die britische Premierministerin Theresa May ist Bedenken entgegengetreten, dass sich die Gespräche über die Übergangsphase nach dem EU-Austritt länger als geplant hinziehen könnten. In sieben Wochen werde es eine Vereinbarung mit der EU geben, sagte May am Freitag in einem Interview der BBC. Dies sei der Zeitrahmen, den die Europäische Union dafür genannt habe.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Premierministerin May bestätigt den Zeitrahmen der EU