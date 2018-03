May für möglichst enges wirtschaftliches Verhältnis zur EU

Großbritannien strebt nach den Worten von Premierministerin Theresa May nach dem EU-Austritt so umfassende Beziehungen zur Europäischen Union an wie möglich. Dies liege auch im Interesse der EU, sagte May am Freitag in London in einer Grundsatzrede. EU-Chefunterhändler Michel Barnier begrüßte die Rede als Hinweis für die künftigen Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien.

SN/APA (AFP)/LEON NEAL May hält Grundsatzrede