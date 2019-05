May immer mehr unter Druck - Zeichen stehen auf Rücktritt

Die britische Premierministerin Theresa May sieht sich angesichts wachsenden Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie mit immer lauteren Rufen nach ihrem Rücktritt konfrontiert. In ihrer Konservativen Partei kamen am Donnerstag Forderungen auf, die Regierungschefin müsse am Freitag ein Datum für ihren Rückzug nennen. Die für Anfang Juni angekündigte Brexit-Abstimmung wurde indes verschoben.

Ein einflussreicher Abgeordneter der Tories schloss einen Rücktritt Mays am Freitag nicht aus. Ein Sprecher Mays sagte, die Premierministerin konzentriere sich weiterhin darauf, das Land wie beim Brexit-Referendum Mitte 2016 beschlossen aus der EU zu führen. Er fügte hinzu, May werde US-Präsident Donald Trump wie geplant in Großbritannien empfangen. Trumps Staatsbesuch soll am 3. Juni beginnen.

Geoffrey Clifton-Brown, der Schatzmeister des mächtigen Parteiausschusses 1922, sagte dem "Guardian", May müsse am Freitag einen Zeitplan für ihren Rückzug vorlegen. "Vielleicht wird sie morgen sogar aufgeben." Sollte sie kein Datum nennen, werde der Druck auf sein Komitee groß, den Weg für eine Vertrauensabstimmung freizumachen.

Der Druck auf May ist massiv gestiegen, nachdem ihr jüngster Vorstoß zur Lösung der Brexit-Blockade im Parlament sowohl bei der Opposition als auch bei vielen Konservativen durchgefallen war. Zudem erklärte am Mittwochabend die Fraktionschefin der Tory-Abgeordneten und Ministerin für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom, aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs ihren Rücktritt aus der Regierung. In britischen Medien war die Rede von einer Kabinettsrevolte. Die BBC berichtete, andere Minister könnten Leadsom bald folgen.

Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die Zeitung "The Times". Sie werde allerdings noch im Amt bleiben, bis ihre Konservative Partei einen Nachfolger ausgewählt habe. In anderen Berichten hieß es, May werde noch warten, bis das Ergebnis der am Sonntag zu Ende gehenden Europawahl vorliege. Der "Times" zufolge hatte sich May einem Versuch, sie aus dem Amt zu zwingen, in der Nacht widersetzen können. Für Donnerstag hatte sie noch Auftritte zur Europawahl geplant.

Als aussichtsreichster Anwärter auf Mays Nachfolge gilt Ex-Außenminister Boris Johnson, der für viele Briten das Gesicht der Brexit-Befürworter ist. Daneben werden aber auch ein gutes Dutzend andere Parteimitglieder als potenzielle Kandidaten gesehen. Wer auch immer May nachfolgt, er oder sie dürfte den von May mit der EU im November ausgehandelten und vom britischen Parlament anschließend drei Mal abgelehnten Brexit-Vertrag wieder auf den Tisch bringen. Wie, wann oder ob es mit dem EU-Austritt weitergeht, stünde weiterhin in den Sternen. Derzeit ist der 31. Oktober die Frist für den Abschied aus der Staatengemeinschaft.

Offenbar um ihren Sturz zu verhindern, machte May indes einen Rückzieher beim Plan, zum vierten Mal über das Brexit-Abkommen abstimmen zu lassen. Das eigentlich für Anfang Juni vorgesehene Votum wurde nämlich verschoben. Ein Regierungssprecher kündigte am Donnerstag an, dass ein neuer Termin erst nach Pfingsten festgelegt werden soll. Es galt als fraglich, ob das Votum überhaupt stattfinden wird. Brexit-Hardliner innerhalb der Konservativen Partei hatten zuvor gegen Zugeständnisse protestiert, die May auf der Suche nach einem mehrheitsfähigen Austrittsabkommen gemacht hatte.

Regierungssprecher Mark Spencer versprach den Abgeordneten des britischen Unterhauses, nach der Pfingst-Parlamentspause am 4. Juni aktuelle Informationen "zur Veröffentlichung und Einbringung" der Abstimmungsvorlage zu liefern. Der ursprünglich angepeilte Termin am 7. Juni sei nicht möglich gewesen, sagte er weiter.

May hatte am Dienstag versucht, ihre Kritiker umzustimmen. Sie stellte einen Gesetzesentwurf vor, der unter anderem engere Handelsbeziehungen zur EU nach dem Abschied aus der Staatengemeinschaft vorsieht sowie die Möglichkeit eines weiteren Referendums, diesmal über den Brexit-Vertrag und nicht wie im Juni 2016 über den Austritt an sich. Damit wollte sie insbesondere Labour für sich gewinnen, auf deren Stimmen sie im Parlament angesichts vieler Abweichler in der eigenen Partei angewiesen ist.

Unterhaus-Fraktionschefin Leadsom erklärte, sie könne Mays Ansatz nicht mehr mittragen. "Ich glaube nicht mehr daran, dass unsere Vorgehensweise das Ergebnis des Referendums umsetzen wird", schrieb sie in einem Brief an die Premierministerin. Leadsom, die zu den prominentesten Befürworterinnen eines EU-Austritts zählt, kritisierte May insbesondere, weil sie auch ein weiteres Referendum in Aussicht gestellt hatte.

Quelle: Apa/Ag.