May lehnt Entwurf für Brexit-Vertrag entschieden ab

Die britische Premierministerin Theresa May hat mit scharfer Kritik auf den von der EU vorgelegten Entwurf für den Brexit-Vertrag reagiert. Ihre Regierung könne den Vertrag in seiner jetzigen Fassung "niemals" akzeptieren, sagte May am Mittwoch in London.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN May ist mit dem Vorschlag der EU ganz und gar nicht einverstanden