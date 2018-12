May ruft Briten zu Weihnachten zu Einheit auf

Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer Weihnachtsbotschaft alle Bürger zur Einigkeit im kommenden Jahr aufgerufen und vor einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft gewarnt. Jetzt sei die Zeit gekommen, schrieb May, die Differenzen beiseitezulegen und sich um das zu kümmern, "worauf es wirklich ankommt".

