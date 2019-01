May ruft zur Einigkeit im Brexit-Streit auf

Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer Neujahrsansprache um Unterstützung für das Brexit-Abkommen geworben. "In den kommenden Wochen haben die Abgeordneten eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wenn das Parlament den Deal unterstützt, kann Großbritannien über den Berg kommen", so May. 2019 könne das Jahr werden, in dem die Differenzen im Brexit-Streit überwunden werden.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR GRANT May versuchte einmal mehr, die Abgeordneten einzuschwören