May sieht Brexit-Deal in Sackgasse

Für die britischen Medien war der Gipfel in Salzburg ein Desaster. Die Premierministerin sah sich zu einem TV-Auftritt genötigt.

Als die britische Machtzentrale in Downing Street am Freitag ein Statement von Premierministerin Theresa May ankündigte, ging in Westminster bereits die Sorge um, sie könnte eine Neuwahl ausrufen. Was sie aber zu sagen hatte, glich einer Kampfansage in Richtung Brüssel nach dem informellen EU-Gipfel, den Medien wie Politiker bereits "Salzburg-Desaster" getauft hatten. May hatte in Österreich ihren bereits bekannten Chequers-Plan vorgestellt, der einen gemeinsamen Binnenmarkt nur für Waren vorsieht. Die EU-27 lehnte dies wie bereits zuvor als Rosinenpickerei ab. May nannte dies nun "inakzeptabel" und forderte eine "genaue Erklärung und Gegenvorschläge". Die Botschaft: Entweder die EU gibt nach oder die Briten gehen ohne Abkommen.