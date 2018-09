May-Team begann laut Medien mit Planungen für Neuwahlen

Im Stab der britischen Premierministerin Theresa May laufen offenbar bereits Planungen für vorgezogene Neuwahlen. Laut einem Bericht der "Sunday Times" haben zwei erfahrene Politikberater in Mays Team begonnen, Szenarien und mögliche Strategien für einen Urnengang im November durchzuspielen. Laut der Zeitung könnte sich May so Unterstützung für einen neuen Brexit-Plan sichern.

May hatte am Freitag Gegenvorschläge und mehr Respekt von den EU-Spitzen eingefordert, nachdem sie unter Woche beim EU-Gipfel in Salzburg für ihre Vorstellungen eine Abfuhr erhalten hatte. Nun ist sie mit wachsendem Druck aus dem eigenen Kabinett sowie von der Opposition konfrontiert. Wie die Zeitung "Sunday Express" berichtete, versprach May, dass Großbritannien in den Brexit-Gesprächen mit der EU "seine Nerven bewahren" wird. "Jetzt ist der Moment, um zu tun, was richtig ist für Großbritannien", wurde sie zitiert. Quelle: Apa/Ag.