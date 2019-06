May tritt als Parteichefin der britischen Konservativen ab

Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben. Grund für ihren Rücktritt ist der monatelange Widerstand gegen ihren Brexit-Kurs. Gleichzeitig beginnt die Ausschreibung für einen Nachfolger. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen und May dann an der Regierungsspitze ablösen. Das Feld der Bewerber ist groß.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN May gibt die Führung ihrer Partei ab