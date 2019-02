May verhandelt kommende Woche mit Juncker über Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May verhandelt kommende Woche mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Ein Datum nannte ihr Büro am Samstag nicht. May wolle aber in den kommenden Tagen mit den Regierungschefs aller EU-Staaten sprechen. Am Montag werde zudem Brexit-Minister Steve Barclay mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier zusammenkommen.

May hatte am Donnerstag erneut eine Niederlage bei einer Brexit-Abstimmung im britischen Parlament einstecken müssen. In einem Brief forderte sie nun die Abgeordneten ihrer konservativen Partei auf, ihre Uneinigkeiten zu überwinden.