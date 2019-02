Die britische Premierministerin Theresa May will die vom Unterhaus geforderten Nachverhandlungen über den Brexit-Vertrag mit der EU bei einem Kurz-Trip nach Brüssel in Gang bringen. Dort werde May am Donnerstag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Gesprächen über den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs treffen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Ein Gespräch zwischen May und Juncker ist geplant