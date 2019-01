May will den Brexit-Deal wieder öffnen

Auch das britische Parlament fordert eine Neuverhandlung der irischen Backstop-Lösung. Aus Brüssel kommt ein klares Nein.

In der unendlichen Brexit-Saga wurde am Dienstag ein neues Kapitel eröffnet, das verdächtig an vergangene Abschnitte erinnert. Nachdem Premierministerin Theresa May zu Mittag die Debatte um Großbritanniens EU-Austritt mit einer Zusammenfassung eröffnet hatte, welche Optionen das völlig zerstrittene Parlament ablehnt, kam sie zu dem Schluss, dass die Welt nun zur Genüge wüsste, was das Unterhaus nicht wolle. "Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft aussenden, was wir wollen", sagte sie und legte dann mit einer Botschaft nach, die als Paukenschlag auf dem Kontinent zu spüren gewesen sein dürfte: May will den Scheidungsvertrag, auf den sich London und Brüssel geeinigt haben, wieder aufschnüren.