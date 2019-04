May will EU um erneute Fristverlängerung für Austritt bitten

Die britische Premierministerin Theresa May will eine erneute, möglichst kurze Verlängerung der EU-Austrittsfrist beantragen. Das kündigte May am Dienstag nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung in London an. Gleichzeitig will sich May mit der Opposition abstimmen, um doch noch eine Mehrheit im Parlament für das Brexit-Abkommen zu erreichen, das bereits drei Mal abgelehnt wurde.

SN/APA (AFP)/JACK TAYLOR Theresa May will einen weiteren Brexit-Aufschub