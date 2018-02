May will nach Brexit weniger Rechte für EU-Einwanderer

Die britische Premierministerin Theresa May will EU-Einwanderern, die während der Brexit-Übergangsphase ins Land kommen, nicht mehr die gleichen Rechte gewähren wie davor. Es müsse einen Unterschied zwischen denen geben, die vor dem Brexit ankommen, und denen, die nach dem Tag des EU-Austritts im März 2019 nach Großbritannien einwanderten, sagte May britischen Medienberichten zufolge.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL May geht auf Konfrontationskurs mit Brüssel