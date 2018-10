Großbritannien ist möglicherweise bereit, eine maßgebliche Forderung der EU bei dem geplanten EU-Austritt zu erfüllen. Premierministerin Theresa May und ihr Team würden inzwischen akzeptieren, dass Nordirland zunächst zeitlich unbegrenzt im EU-Wirtschaftsraum bleibe, berichtete die Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider. May wolle damit die Brexit-Verhandlungen beschleunigen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Theresa May könnte auch in der Nordirland-Frage nachgeben