Mays nicht ganz so neues Kabinett

Britische Premierministerin wagte sich nicht an politische Schwergewichte.

Die britische Premierministerin Theresa May, so schien es, ging mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Alles soll nun besser werden, nachdem die Konservativen 2017 die absolute Mehrheit im Parlament verloren hatten und die Schlagzeilen über Chaos und Uneinigkeit über den richtigen Brexit-Kurs innerhalb der Partei nicht abreißen wollten, ganz zu schweigen von den schleppenden Brexit-Verhandlungen. In Westminster-Kreisen hieß es, sie wolle den Tories ein neues Profil verleihen, jünger, frischer und moderner sollen die Konservativen wirken. Als "Entgiftung" der Konservativen nannte es eine Zeitung - weg von der bei vielen Briten unbeliebten Fuchsjagd hin zu einer Politik mit grünem Anstrich. So will die Regierung etwa Kaffee-Mehrwegbecher mit einer "Latte-Abgabe" (latte levy) reduzieren und der Kampf gegen Plastik steht neuerdings ebenfalls oben auf der Agenda. Die Fuchsjagd dagegen soll verboten bleiben.