Mazedonien offiziell in Nordmazedonien umbenannt

Skopje und Athen haben UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in einem Schreiben am Mittwoch darüber informiert, dass der neue Name Mazedoniens - Republik Nordmazedonien - in Kraft getreten ist. In den Vereinten Nationen firmierte Mazedonien bisher unter dem vorläufigen Namen "Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien" (FYROM). Auch der Namenstafelwechsel an Grenzübergängen startete am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI An der Grenze wird der Namenswechsel vollzogen