Mazedonien: Oppositionspolitiker Bogojeski wurde entamtet

Das mazedonische Namensreferendum am Sonntag hat bei der führenden Oppositionskraft, der VMRO-DPMNE, die sich einer Änderung des Landesnamens widersetzt, zu ersten Personalveränderungen geführt. Laut Medienberichten in Skopje vom Donnerstag wurde der stellvertretende VMRO-DPMNE-Generalsekretär Petar Bogojeski am Mittwochabend seines Amtes enthoben.

Wie das Internetportal Info.mk berichtete, habe sich Bogojeski einem Referendumsboykott seitens der nationalkonservativen Partei öffentlich widersetzt. Die VMRO-DPMNE hatte sich am Sonntag für einen "stillen Referendumsboykott" entschlossen. Die Parteianhänger waren zuvor aufgefordert worden, nach "eigenem Ermessen" abzustimmen. Parteichef Hristijan Mickoski blieb der Volksabstimmung selbst fern. Premier Zoran Zaev ist unterdessen, wie er bei einem Führungstreffen seiner Sozialdemokraten (SDSM) am Mittwochabend versicherte, weiterhin um die Sicherung einer Zweidrittelmehrheit im Parlament bemüht, die notwendig ist, um die Verfassungsänderung durchzusetzen. Laut der am 17. Juni mit Athen abgeschlossenen Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreites mit Griechenland soll das Land künftig den Namen "Republik Nord-Mazedonien" tragen. Bei dem Namensreferendum hatte sich eine klare Mehrheit für den neuen Landesnamen ausgesprochen, die in der Fragestellung mit einer künftigen EU- und NATO-Mitgliedschaft verknüpft wurde. Die Teilnahme lag allerdings bei nur 37 Prozent. Quelle: APA