Mazedonien: Premier lehnt Forderungen der Opposition ab

In Mazedonien sind die Fronten zwischen Regierung und Opposition nach dem Referendum über die umstrittenen Änderung des Landesnamen verhärtet. Premier Zoran Zaev wies am Donnerstag Forderungen der größten Oppositionspartei VMRO-DPMNE als "absolut unannehmbar" zurück. Es gebe keinen Grund, darüber auch nur zu diskutieren, sagte Zaev laut Medienberichten in Skopje.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI Premier Zaev wirbt weiterhin um Stimmen aus der Opposition