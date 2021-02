MBS kommt im Mordfall Khashoggi ungeschoren davon

CIA-Bericht zeigt: Der saudische Kronprinz steckt hinter dem Mord. US-Präsident Biden reagiert nun vielen zu weich.

Für das Regime in Riad ist der Fall erledigt. Am Freitag hatten die USA einen CIA-Bericht zum Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi veröffentlicht, in dem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, alias MBS, als Drahtzieher der Operation genannt wird. Einzige offizielle Reaktion: "Falsch und inakzeptabel", nannte das saudische Außenministerium den Bericht.

"Unantastbar", lautete die Schlagzeile, die die saudische Zeitung "Okaz" und andere staatlich kontrollierten Medien nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung des CIA-Reports publizierten. Nahezu zeitgleich startete ...