McCain in letzter Botschaft an die USA: Spaltung überwinden

Der verstorbene US-Senator John McCain hat seine Landsleute in einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung aufgerufen. "Wir schwächen unsere Größe, wenn wir Patriotismus mit Stammesrivalitäten verwechseln", schrieb McCain in dem Vermächtnis, das sein früherer Wahlkampfmanager Rick Davis am Montag in Phoenix verlas.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK McCain warnte, Patriotismus mit Stammesrivalitäten zu verwechseln"