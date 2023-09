Medien: Chinas Verteidigungsminister abgesetzt

Der seit rund zwei Wochen nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu ist einem westlichen Medienbericht zufolge seines Amtes enthoben worden. Das "Wall Street Journal" berichtete am Freitag, Li sei in der vergangenen Woche zum Verhör abgeführt und von seinem Posten entfernt worden. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf US-Beamte, man gehe davon aus, dass gegen Li ermittelt werde. Gründe dafür wurden nicht genannt.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Berichte über Verhör von Li Shangfu