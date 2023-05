Medien: Einigung Israel-Islamischer Jihad auf Waffenruhe

Israel und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Jihad sollen sich Medienberichten zufolge nach den jüngsten Kämpfen auf eine Waffenruhe geeinigt haben. Diese solle an diesem Samstagabend um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 MESZ) in Kraft treten, berichteten mehrere israelische sowie arabische Medien am Samstag übereinstimmend. Demnach hätten beide Seiten einem ägyptischen Vermittlungsvorschlag zugestimmt.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Feuer und Rauch über dem Gazastreifen nach einem israelischen Angriff