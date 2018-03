Medien: Russischer Exilant tot in London aufgefunden

Kurz nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal ist in Großbritannien ein russischer Exilant tot aufgefunden worden. Bei dem in London gefundenen Toten handle es sich um einen früheren Mitarbeiter des Kreml-Kritikers Boris Beresowski, der seinerseits 2013 unter ungeklärten Umständen nahe London gestorben war, berichteten britische und russische Medien am Dienstag.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Der Mann starb eine Woche nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Spion