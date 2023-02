Medien: Russischer Patriarch Kyrill war in 1970ern KGB-Agent

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill hat Schweizer Zeitungsberichten zufolge in Genf für den früheren sowjetischen Auslandsgeheimdienst KGB gearbeitet. Die Tätigkeit sei bei einem Aufenthalt in der Schweiz in den 1970er Jahren festgestellt worden, berichteten "Matin Dimanche" und "Sonntagszeitung" unter Berufung auf das Schweizer Bundesarchiv. Die damals von der Polizei erstellte und inzwischen freigegebene Akte über Kyrill soll bestätigen, dass er "dem KGB angehört" habe.

SN/APA/AFP (Archiv)/NIKOLAY PETROV Patriarch Kyrill soll unter Decknamen "Michailow" gearbeitet haben