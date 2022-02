Medien: USA senden tausende Soldaten nach Osteuropa

In der Ukraine-Krise schickt US-Präsident Joe Biden Medienberichten zufolge tausende Soldaten nach Deutschland und Osteuropa. Wie am Mittwoch unter anderem das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" berichteten, sollen 2.000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen verlegt werden. 1.000 bereits in Deutschland stationierte US-Soldaten sollen demnach nach Rumänien verlegt werden.

SN/APA/AFP/POOL/YURI KOCHETKOV Russlands Präsident Putin telefoniert mit Boris Johnson