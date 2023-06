Mehmet Şimşek: Dieser Mann soll die türkische Wirtschaft retten

Mehmet Şimşek ist wie Recep Tayyip Erdoğan ein anatolischer Aufsteiger - und ein angesehener Ökonom.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan holt sich einen alten Bekannten in sein neues Kabinett: Ex-Finanzminister Mehmet Şimşek kehrt nach fünf Jahren auf seinen Posten zurück. Die Personalie zeigt, wie schlecht es um die Wirtschaft des Landes steht. Auf Şimşek ruhe große Hoffnung. Aber kann er die Wende schaffen?

In den langen Fluren des türkischen Finanzministeriums am İsmet-İnönü-Boulevard in Ankara kennt sich der 56-jährige Şimşek gut aus. Von 2009 bis 2015 war er hier der Chef. Vom Amt ...