Mehr als 1.000 Festnahmen bei Oppositionsprotest in Moskau

Bei einer Demonstration in Moskau gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl in sechs Wochen hat die russische Polizei mehr als Tausend Demonstranten festgenommen. Rund um das Rathaus im Stadtzentrum führten Beamte am Samstag Menschen ab und zerrten sie in Busse. Laut Polizei kamen 1.074 in Gewahrsam.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Demonstranten wegen "verschiedener Straftaten" in Polizeigewahrsam