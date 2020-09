Mehr als 100 Festnahmen bei Frauen-Protesten in Weißrussland

Bei neuen Protesten Tausender Frauen in Weißrussland sind 114 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Sonntag in Minsk mit. 87 von ihnen seien rund um die Demonstrationen gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko am Vortag in Gefängnisse gebracht worden. Heute sollen neue Massenproteste gegen Lukaschenko stattfinden.

SN/APA (AFP)/- Seit der Präsidentenwahl sind Proteste an der Tagesordnung