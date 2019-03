Mehr als 100 Zivilisten bei Protesten in Algier verletzt

Bei Zusammenstößen am Rande des Massenprotests gegen Algeriens Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sind nach Klinikangaben auch mehr als 100 Zivilisten verletzt worden. Einige von ihnen hätten Tränengas eingeatmet, hieß es am Samstag aus einem Krankenhaus in der Hauptstadt Algier. Andere seien von Steinen oder Gummigeschoßen getroffen worden.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Es kam auch zu Zusammenstößen mit der Polizei