Mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor zwei Wochen 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Darunter seien mehr als 112.000 Bürger von Drittstaaten, teilte die UNO-Behörde auf ihrer Website https://www.iom.int mit. Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. In Polen, dem Hauptaufnehmerland, sind bisher 1,43 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

