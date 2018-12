Mehr als 20 Tote bei zwei Terroranschlägen in Mogadischu

Bei einem doppelten Selbstmordanschlag der islamistischen Terrororganisation Al-Shabaab sind in Somalia mindestens 22 Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Die Attentäter sprengten sich Samstagfrüh in ihren Autos in der Hauptstadt Mogadischu in der Nähe des Präsidentenpalastes in die Luft, wie die Polizei weiter erklärte.

SN/APA (AFP)/MOHAMED ABDIWAHAB Doppel-Anschlag in der somalischen Hauptstadt