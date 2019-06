Mehr als 200 Verletzte bei Ausschreitungen in Georgien

Ein Auftritt eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament hat in Tiflis Massenproteste mit hunderten Verletzten ausgelöst. Tausende Demonstranten versuchten am Donnerstagabend, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Demonstranten in Tiflis