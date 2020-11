Mehr als 300 Festnahmen nach Krawallen in Warschau

Bei Ausschreitungen von Nationalisten und Rechtsradikalen beim verbotenen sogenannten Unabhängigkeitsmarsch in Warschau hat die Polizei mehr als 300 Personen festgenommen, darunter 36 im Zusammenhang mit Straftaten. Die Beamten hätten auch eine Schusswaffe und Pyrotechnik sichergestellt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Warschau.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Polnische Nationalisten hantierten u.a. mit Pyrotechnik