Mehr als 4.400 tote Migranten auf Spanien-Routen 2021

Mehr als 4.400 Migranten sind nach Angaben einer angesehenen spanischen Hilfsorganisation im vergangenen Jahr bei dem Versuch gestorben, Spanien auf dem Seeweg zu erreichen. Die Zahl habe sich im Vergleich zu 2020 verdoppelt - damals seien 2.170 Migranten gestorben, teilte das in Afrika sehr gut vernetzte Hilfswerk "Caminando Fronteras" am Montag mit. So viele Todesopfer wie 2021 habe es noch nie gegeben. Die Zahlen sind wesentlich höher als jene der UNO.

SN/apa (afp/bundeswehr) Flüchtlinge kommen auf immer untauglicheren Booten