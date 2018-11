Mehr als 40 IS-Kämpfer im Osten Syriens getötet

Bei Kämpfen und Luftangriffen im Osten Syriens sind laut Aktivisten mehr als 40 Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. 28 Jihadisten starben am Montag und Dienstag bei Luftangriffen der internationalen Anti-IS-Koalition, als sie das Ölfeld al-Asrak nahe der Ortschaft Hajin an der irakischen Grenze angriffen.

Zudem seien am Montag 17 IS-Kämpfer bei einem Angriff auf Stellungen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahe Hajin getötet worden, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien, die ihre Informationen von Aktivisten vor Ort bezieht. Für Medien sind ihre Angaben kaum zu überprüfen. Die Ortschaft Hajin am Euphrat ist eine der letzten Bastionen der sunnitischen Extremistengruppe in Syrien.

Die kurdisch-arabische SDF-Allianz hatte Ende Oktober erklärte, ihre Offensive gegen die IS-Miliz bei Hajin auszusetzen. Das Milizbündnis, das von den USA im Kampf gegen die Dschihadisten mit Waffen, Luftangriffen und Spezialkräften unterstützt wird, reagierte damit auf türkische Artillerieangriffe auf Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im Norden Syriens, die das Rückgrat der SDF-Einheiten bilden.

Die SDF-Miliz hatte im September eine Offensive auf Hajin begonnen, um die IS-Miliz aus ihrer letzten Bastion an der irakischen Grenze zu vertreiben. Ende Oktober erlitt sie jedoch schwere Verluste bei einem Gegenangriff der Jihadisten. Er erfolgte inmitten eines Sandsturms, so dass die Anti-IS-Koalition keine Luftangriffe fliegen konnten. Am Sonntag wurden bei einem IS-Autobombenanschlag zudem zwölf SDF-Kämpfer getötet.

Der russische Geheimdienst warnt indes vor einem möglichen Zusammenschluss der Terrororganisationen Al-Kaida und Islamischer Staat. Es gebe eine Reihe von Anzeichen, die auf eine Annäherung hindeuteten, sagte der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, am Mittwoch laut russischen Medien in Moskau.

"Wir betrachten das als einen ziemlich ernsten Schritt, der negative Folgen haben kann." Sicherheitsberater Nikolai Patruschew warnte, sollte es zu einem solchen Bündnis kommen, stelle dies "eine erhebliche Bedrohung für die internationale Sicherheit dar".

Die mit Al-Kaida und dem IS verbundenen Strukturen nutzten bereits gemeinsame Quellen und Kanäle, um materielle, technische und finanzielle Ressourcen zu beschaffen, berichtete Bortnikow. "Dazu gehören vor allem illegale Rüstungsmärkte und Dienste von Anwerbern." Zudem gebe es auch eine Zusammenarbeit bei der Verbreitung des radikalen Islams. Die laufenden Prozesse müssten genau überwacht werden, "um eine mögliche Verschmelzung dieser Strukturen zu verhindern", sagte der FSB-Chef.

Die Terrorgruppe IS ist etwa in Syrien und im Irak aktiv, hat dort aber viele ihrer Kerngebiete verloren. Al-Kaida rückte erst durch zahlreiche Attentate, die mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA einen Höhepunkt erreichten, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit im Westen.

