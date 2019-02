Mehr als 40 Lastwagen verließen letzte IS-Bastion in Syrien

Vor der womöglich entscheidenden Offensive auf die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien sind am Freitag zahlreiche Menschen aus dem Dorf Baghouz evakuiert worden. AFP-Reporter sahen, wie ein Konvoi von mehr als 40 Lastwagen mit Männern, Frauen und Kindern an Bord das Dorf in Begleitung von Kämpfern der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) verließ.

SN/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Vor allem Kinder und Frauen wurden aus dem Dorf gebracht