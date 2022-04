Mehr als 50 Strafbescheide wegen Partys in Downing Street

In der "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street hat die Londoner Polizei bereits mehr als 50 Strafzahlungen angeordnet. Man bemühe sich, die immer noch laufenden Ermittlungen schnellstmöglich voranzutreiben, hieß es am Dienstag in einem Statement der Metropolitan Police. Weitere Bescheide könnten folgen. Da die Namen der Betroffenen nicht genannt werden, blieb unklar, ob Premierminister Boris Johnson zu den Beteiligten gehört, die Strafe zahlen müssen.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street