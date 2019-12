Mehr als 60 Prozent der Auschwitz-Gefangenen identifiziert

Die Gedenkstätte des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz hat in einem Forschungsprojekt inzwischen gut 60 Prozent der dort damals registrierten rund 400.000 Gefangenen identifiziert. Nicht umfasst sind davon rund 900.000 Menschen - vor allem Juden -, die in Massentransporten in das Konzentrationslager kamen und unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet wurden.

SN/APA (AFP/Archiv)/JANEK SKARZYNSK Hier endete das Leben von 1,1 Mio. Menschen