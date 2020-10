Mehr als 600 Festnahmen bei Massenprotesten in Weißrussland

Bei neuen Massenprotesten in Weißrussland gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Angaben von Bürgerrechtlern rund 600 Demonstranten festgenommen worden. Unter den Festgenommenen seien auch zahlreiche Journalisten, teilte die Menschenrechtsgruppe Wjasna am Montag in Minsk mit. Offizielle Zahlen des Innenministeriums liegen nicht vor. Seit Wochen gehen die Menschen gegen Lukaschenko auf die Straßen.

SN/APA (AFP)/STRINGER Polizei geht mit Gewalt gegen Menschen vor