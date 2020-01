Mehr als 80 Tote bei Raketenangriff im Jemen

Bei einem Raketenangriff im Jemen sind mehr als 80 Regierungssoldaten getötet worden. Die Rakete schlug nach Angaben aus Militärkreisen am Samstag während des Abendgebets in der Moschee eines Militärlagers in der Provinz Marib östlich von Sanaa ein. Fast 150 Menschen wurden verletzt. Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi machte die Houthi-Rebellen für den Angriff verantwortlich.

SN/APA (AFP/Archiv)/SALEH AL-OBEIDI Jemen-Krieg tobt seit Jahren