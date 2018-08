Mehr als zwei Millionen Muslime beten auf dem Berg Arafat

Mehr als zwei Millionen Muslime haben sich am Montag zum Gebet auf dem Berg Arafat bei Mekka versammelt. Am zweiten Tag der jährlichen Pilgerfahrt Hadsch strömten die weiß gekleideten Pilger am frühen Morgen auf den Steinhügel südlich der heiligen Stadt in Saudi-Arabien, um Bittgebete an Gott zu richten.

SN/APA (AFP)/AHMAD AL-RUBAYE Der Berg ist gut besucht