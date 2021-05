Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene in Deutschland

Im Nachbarland sollen Einschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene wegfallen. Das hat auch Auswirkungen auf die Einreisen aus Österreich. Ein Überblick, was nun gilt.

In Deutschland werden die Coronaregeln für vollständig Geimpfte und Genesene gelockert. Einen Tag nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Freitag auch den Bundesrat. Nun könne diese "am Sonntag in Kraft treten", kündigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht an. In Bayern gelten diese Regelungen bereits seit Donnerstag.

Was ändert sich? Menschen mit vollem Impfschutz müssen vor Betreten von Geschäften, Friseuren und Museen keinen negativen Coronatest mehr vorweisen. Sie sind Getesteten gleichgestellt. Als vollständig geimpft gilt, wer einen in der ...