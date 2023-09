Mehr als die Hälfte der Armenier aus Berg-Karabach geflohen

Mehr als die Hälfte der Armenier Berg-Karabachs sind nach der Militäroffensive Aserbaidschans gegen die abtrünnige Region geflohen. Mehr als 65.036 Armenier aus Berg-Karabach seien nach Armenien gekommen, sagte eine Sprecherin des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan am Donnerstag. In Berg-Karabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt wird, lebten bisher knapp 120.000 ethnische Armenier, sie stellten so gut wie die gesamte Bevölkerung dar.

BILD: SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Bisher lebten 120.000 Armenier in Krisenregion