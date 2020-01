Die Protestbewegung in Frankreich hält auch im neuen Jahr an. Boom bei Taxis und Leihfahrrädern.

In Frankreich halten die Proteste gegen die Pensionsreform an. Gegner blockierten am Donnerstag ein Busdepot in Paris. Die Polizei setzte laut dpa-Bericht Tränengas ein. Die Protestwelle dauert inzwischen 29 Tage und ist die längste seit 1968. Eine Annäherung zwischen den ...