Mehrere Demonstranten vor Wahl in Weißrussland festgenommen

Kurz vor der Präsidentenwahl in Weißrussland (Belarus) ist es erneut zu Festnahmen von Demonstranten in Minsk gekommen. In der Hauptstadt versammelten sich am Freitagabend Hunderte Radfahrer zu einer Kundgebung, wie die Menschenrechtsorganisation Wesna am Samstag berichtete.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Tausende Menschen bei Kundgebungen