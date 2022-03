Mehrere Raketen auf nordirakische Stadt Erbil gefeuert

In Erbil, der Hauptstadt der autonomen kurdischen Region im Nordirak, sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Raketen eingeschlagen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Gouverneur von Erbil. "Keine Opfer oder Verletzten nach den Explosionen in Erbil", wurde Saman Barzanji, Gesundheitsminister der irakischen Provinz Kurdistan, vom staatlichen Fernsehen zitiert. Das Ziel und die genauen Hintergründe des Angriffs waren vorerst unbekannt.

SN/APA/AFP (Archiv)/SAFIN HAMED Raketen auf Kurdenstadt Erbil im Irak abgefuert