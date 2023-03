Mehrere Tote bei Anschlag nahe Außenministerium in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag nahe des Außenministeriums mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen seien verletzt worden, darunter drei Sicherheitskräfte der Taliban, teilte der Sprecher der Polizei in Kabul, Chalid Sadran, am Montag mit.

BILD: SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Rettungskräfte in der Nähe des Anschlagsortes