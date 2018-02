Mehrere Tote bei Doppel-Anschlag im Jemen

Bei zwei Selbstmordanschlägen in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind am Samstag mehrere Menschen getötet worden. Die Angaben schwankten von fünf bis 14 Menschen, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Die Angriffe am Samstag hätten einer Einrichtung gegolten, die von Anti-Terror-Einheiten genutzt werde, sagten die Augenzeugen.

Die Täter hätten dort am Eingang zwei mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge zur Explosion gebracht. Zudem hätten sechs Bewaffnete versucht, die Einrichtung zu stürmen. Sie seien aber von Wachleuten erschossen worden. Deren "Wachsamkeit" habe Schlimmeres verhindert, weil sie die Attentäter daran gehindert hätten, ins Innere des Hauptquartiers der Anti-Terror-Einheit im Stadtteil Tawahi einzudringen, sagte der Leiter der Sicherheitsbehörden von Aden, Jalal al-Jae. Der Islamische Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Märtyrer der Extremisten hätten die Anschläge verübt, berichtete die Agentur Amaq, die das Sprachrohr des IS ist. Es war der erste schwere Anschlag im Jemen seit im Jänner Kämpfe zwischen Separatisten und Regierungstruppen um die Kontrolle der im Südjemen gelegenen Hafenstadt ausgebrochen sind. Die international anerkannte Regierung des Jemen hatte sich nach Aden zurückgezogen, nachdem sie im September 2014 von den schiitischen Houthi-Rebellen aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war. Die Houthi-Rebellen und mit ihnen verbündete Militäreinheiten des gestürzten Staatschefs Ali Abdallah Saleh kämpfen seit 2014 gegen die Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi wird von Saudi-Arabien unterstützt, die Houthi-Rebellen vom Iran. Seit dem Eintritt der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in den Krieg im März 2015 wurden mehr als 9.200 Menschen getötet und etwa 53.000 weitere verletzt. Von der unsicheren Lage im Jemen profitieren sunnitische Jihadistengruppen wie der IS und das Terrornetzwerk Al-Kaida. (Apa/Ag.)